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Во втором сезоне сериала «Покерфейс» сыграют Джанкарло Эспозито и Кумэйл Нанджиани

Во втором сезоне сериала «Покерфейс» сыграют Джанкарло Эспозито и Кумэйл Нанджиани
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По данным издания Deadline, во втором сезоне сериала «Покерфейс» произошло пополнение в касте: в шоу сыграют Джанкарло Эспозито, Кэти Холмс и Кумэйл Нанджиани. К главной роли вернётся Наташа Лионн.

К своим ролям вернутся Хлоя Севиньи, Эллен Баркин, Тим Блейк Нельсон, Ник Нолти, Рея Перлман и Эдриен Броуди. Джудит Лайт получила премию «Эмми» за главную роль в первом сезоне.

Сюжет рассказывает про работницу казино Чарли Кейл, которая обладает необычным даром — она способна по виду человека определять, говорит ли он в этот момент правду. По стечению обстоятельств она расследует убийство своей подруги, работавшей вместе с ней в казино.

«Покерфейс» — детективный сериал Райана Джонсона, создателя франшизы «Достать ножи».

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