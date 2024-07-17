Создатели «Очень странных дел» спродюсируют новый хоррор-сериал про свадьбу

По данным издания Variety, братья Даффер, создатели сериала «Очень странные дела», вновь поработают с Netflix. Они займутся продюсированием проекта «Что-то очень плохое должно случиться». Это тоже будет сериал.

Шоу описывается как «атмосферный жуткий сериал, действие которого разворачивается за неделю до свадьбы. Акцент в шоу сделают на женихе и невесте.

Сценарий написала Хейли З. Бостон, работавшая над «Кабинетом редкостей Гильермо дель Торо». По словам вице-президента Netflix по сценариям для шоу Питера Фридлендера, проект получился уникальным.

Мы очень рады снова сотрудничать с Мэттом, Россом и Хилари, чтобы воплотить в жизнь эту неожиданную и захватывающую историю.

Даты выхода у проекта пока что нет.