Для iOS 18 на iPhone и iPad появилась новая функция с восстановлением фото

По данным издания MacRumors, в последних бета-версиях iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia была обнаружена новая функция в приложении «Фото», которая позволяет восстанавливать утерянные или повреждённые фотографии или видеозаписи.

Сообщается, что в приложении «Фото» появится новый раздел под названием «Восстановленные». Нажатие на него позволит безвозвратно удалить или восстановить все фотографии или видео, сохранённые в альбоме. Это не то же самое, что альбом «Недавно удалённые», который позволяет вернуть вручную удалённые материалы.

Фотографии и видео могут быть потеряны из-за проблем с повреждением базы данных, изображений, сделанных с помощью приложения камеры, которое неправильно сохранилось в библиотеке фотографий, или сторонних приложений, которым предоставлен доступ для управления библиотекой фотографий.

Новый альбом отображается в разделе утилит приложения «Фото» только в том случае, если на устройстве находятся утерянные фотографии или видео. Если таковых нет, раздела не появится.