Организаторы турниров по CS2 будут обязаны получать лицензию у Valve с 2025 года

Американская компания Valve представила новые правила организации официальных чемпионатов по Counter-Strike 2.

Начиная с 2025 года все турниры по Counter-Strike 2 должны быть лицензированы разработчиками игры. Все ивенты будут подразделяться на два типа: рейтинговые и нерейтинговые. Призовой фонд нерейтингового соревнования не должен превышать $ 100 тыс., однако приглашены могут быть любые команды вне зависимости от рейтинга Valve. Рейтинговые очки за такие чемпионаты начисляться не будут.

Что касается рейтинговых турниров, по итогам которых команды будут получать очки, сюда ростеры должны получать приглашения на основе официального рейтинга Valve. При этом такие соревнования подразделяются ещё на два вида: тир-1 и тир-2. В первом случае приглашения начинают раздавать с первого места рейтинга, во втором — с девятого.

Все рейтинговые тир-1 ивенты, запланированные на 2025 год, должны быть анонсированы до первого сентября 2024 года.