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Ирина Горбачёва рассказала о ссоре с Дмитрием Дюжевым на съёмках «Бременских музыкантов»

Ирина Горбачёва рассказала о ссоре с Дмитрием Дюжевым на съёмках «Бременских музыкантов»
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Актриса Ирина Горбачёва посетила «Шоу Воли» и рассказала о небольшом конфликте, который произошёл на съёмочной площадке фильма «Бременские музыканты». Как оказалось, артистка повздорила с Дмитрием Дюжевым.

В ленте Горбачёва сыграла Кошку, а Дюжев — Осла. По словам актрисы, случилась перепалка, которая быстро разрешилась, однако в какой-то момент спор перешёл в агрессивную стадию и «чуть не довёл всё до драки». Горбачёва отметила, что ситуация уладилась. Её решили как взрослые люди.

Конфликт был, и мы его классно разрешили, как взрослые люди.

Новые «Бременские музыканты» выступили переосмыслением оригинального советского мультфильма. В ленте показали детство Трубадура и его первую встречу с животными. За три месяца проката картина собрала более 3 млрд рублей.

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