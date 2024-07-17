БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Энтони Хопкинс объяснил, почему он снимается в кино в возрасте 86 лет

Энтони Хопкинс объяснил, почему он снимается в кино в возрасте 86 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Американский актёр Энтони Хопкинс уже давно вошёл в зал славы Голливуда. 86-летний артист получил два «Оскара», выступал продюсером, режиссёром и даже сценаристом, но всё же продолжает исполнять главные и эпизодические роли в фильмах и сериалах.

В интервью изданию Deadline Хопкинс рассказал, почему продолжает играть в столь преклонном возрасте. Мужчина очень благодарен тому, что всё ещё жив, поэтому он с радостью посвящает своё время актёрскому ремеслу.

Почему я ещё играю в кино? Потому что мне повезло, что я жив. Мне 86, и я просыпаюсь утром и думаю: «О, я всё ещё здесь». К сожалению, я буду оглядываться на своих современников, многие из них уже ушли — да благословит их бог. Но нет, я просто очень рад быть здесь.

Ближайшим проектом Хопкинса станет сериал «Обречённые на славу» про эпоху Древнего Рима. В шоу актёр исполнил роль императора Веспасиана.

Материалы по теме
Видео
Вышел дублированный трейлер шоу «Обречённые на славу» с Энтони Хопкинсом — релиз 19 июля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android