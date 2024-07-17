«Тир-3-4 сцене конец, джентльмены»: сообщество CS2 — о лицензировании турниров

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Компания Valve анонсировала введение обязательного лицензирования турниров по Counter-Strike 2 начиная с 2025 года. Представители киберспортивного сообщества шутера отреагировали на изменения про-сцены.

CEO киберспортивного клуба BetBoom Team Александр Севиринов предположил, как новая турнирная система может повлиять на будущего про-сцены CS2:

Valve пошла по стопам Riot Games, Tencent и прочих издателей, и с первого января 2025-го в CS официально появляется лицензирование турниров. [...] На данный момент мы имеем очень сырую версию того, с чем нам предстоит жить в ближайшие годы. Пожелаем терпения и удачи в открытых квалификациях командам из топ-50+ рейтинговой системы Valve и надеемся на более чёткий документ в ближайшее время. Что-то мне подсказывает, что эра ежегодных мэйджоров, к которым мы так привыкли, медленно подходит к концу.

Капитан BB Team Владислав Nafany Горшков, в свою очередь, также считает, что лицензирование ивентов негативно скажется на командах, выступающих не на высочайшем уровне:

Ну, судя по тому, что сделала Valve, тир-3-4 сцене конец, джентльмены.

Киберспортсмен Денис deko Жуков из Aurora Gaming поиронизировал на тему данного анонса:

Крутое обновление вышло. Наконец-то конец карьеры. Спасибо, Valve.