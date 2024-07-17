Вигго Мортенсен объяснил, почему не играет в больших франшизах после «Властелина колец»

Американский актёр Вигго Мортенсен, больше всего известный по роли Арагорна из «Властелина колец» и Фрэнка Валлелонги в «Зелёной книге», рассказал о своём отношении к блокбастерам. Артист не снимался в них с начала 2000-х — с тех пор, как завершил съёмки «Возвращения короля».

Мортенсен заявил, что не стремится избегать каких-либо крупных голливудских франшиз. Он бы с радостью сыграл интересного персонажа в продолжении популярной серии, однако чаще всего его не устраивает сценарий в современных киновселенных.

Я не избегаю какого-либо жанра или высокобюджетных фильмов. Я просто ищу интересные истории. Для меня не имеет значения, какой у фильма жанр, какой бюджет или кто его делает. Я бы никогда не стал сниматься в фильме только потому, что его снимает такой-то и такой-то. Речь идёт об истории. Если бы кто-то пришёл ко мне с фильмом X, третьей или девятой частью, и я бы подумал, что это отличный персонаж, и захотел бы сыграть этого персонажа, я бы это сделал. Я не против. Но обычно они не так хороши. Для меня они обычно не так хорошо написаны. Они в некотором роде предсказуемы. Но если у меня закончатся деньги…

В том же интервью Мортенсен заявил, что может вернуться к роли Арагорна в грядущем фильме «Властелин Колец: Охота на Голлума». Однако и в этом случае всё решит сценарий.