Киберспортивная организация Azure Ray из Китая анонсировала обновлённый ростер по Dota 2. Коллектив поменял трёх игроков и тренера.
После неудачного выступления Azure Ray на топ-турнире Riyadh Masters 2024 команду покинули такие именитые игроки, как Цзэн Ori Цзяоян, Сюй fy Линьсэнь и Цзян 天命 Ань, а также тренер Чжан LaNm Чжичэн.
На место киберспортсменов временно пришли менее опытные игроки: на миде будет играть Han, арендованный у Dark Horse, четвёртую позицию займёт Лин pLAnet Хао, взятый в аренду у LGD Gaming, а роль саппорта пятой позиции на себя берёт Ю Fantasy Яюнь, проходящий испытательный срок. Также на испытательном сроке находится новый наставник команды Се Super Цзюньхао.
Состав Azure Ray по Dota 2:
- Лу lou Чжень.
- Han (аренда Dark Horse).
- Чжан Faith_bian Жуйда.
- Лин pLAnet Хао (аренда LGD Gaming).
- Ю Fantasy Яюнь (испытательный срок).
- Super Цзюньхао (тренер, испытательный срок).
В обновлённом составе Azure Ray сыграет на топ-турнире Clavision Snow Ruyi Invitational с призовым фондом $ 500 тыс., который пройдёт в Китае с 28 июля по 4 августа.