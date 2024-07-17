Китайская Azure Ray представила обновлённый состав по Dota 2

Киберспортивная организация Azure Ray из Китая анонсировала обновлённый ростер по Dota 2. Коллектив поменял трёх игроков и тренера.

После неудачного выступления Azure Ray на топ-турнире Riyadh Masters 2024 команду покинули такие именитые игроки, как Цзэн Ori Цзяоян, Сюй fy Линьсэнь и Цзян 天命 Ань, а также тренер Чжан LaNm Чжичэн.

На место киберспортсменов временно пришли менее опытные игроки: на миде будет играть Han, арендованный у Dark Horse, четвёртую позицию займёт Лин pLAnet Хао, взятый в аренду у LGD Gaming, а роль саппорта пятой позиции на себя берёт Ю Fantasy Яюнь, проходящий испытательный срок. Также на испытательном сроке находится новый наставник команды Се Super Цзюньхао.

Состав Azure Ray по Dota 2:

Лу lou Чжень. Han (аренда Dark Horse). Чжан Faith_bian Жуйда. Лин pLAnet Хао (аренда LGD Gaming). Ю Fantasy Яюнь (испытательный срок).

Super Цзюньхао (тренер, испытательный срок).

В обновлённом составе Azure Ray сыграет на топ-турнире Clavision Snow Ruyi Invitational с призовым фондом $ 500 тыс., который пройдёт в Китае с 28 июля по 4 августа.