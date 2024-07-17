Документальный фильм о создании «Слова пацана» выйдет 18 июля — новый трейлер

Онлайн-кинотеатры Wink и Start представили трейлер документального фильма о создании сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Премьера картины состоится уже 18 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Wink/Start. Права на видео принадлежат Wink/Start.

В документальном фильме авторы проекта расскажут о съёмках сериала, поделятся интересными деталями о производстве и о том, что осталось за кадром. В создании ленты приняли участие актёры Леон Кемстач, Слава Копейкин, Рузиль Минекаев, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Иван Янковский, Ярослав Могильников и Сергей Бурунов.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает про непростую жизнь молодёжи в конце 1980-х в СССР, а за основу взяты реальные молодёжные банды Казани тех лет. За время трансляции в конце 2023 года сериал обрёл невероятную популярность и стал флагманским шоу сразу двух онлайн-кинотеатров: Wink и Start.