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Блогер BadComedian высказался по поводу фильма «Не одна дома» с Миланой Хаметовой

Блогер BadComedian высказался по поводу фильма «Не одна дома» с Миланой Хаметовой
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Популярный блогер Евгений BadComedian Баженов заявил, что помочь ленте «Не одна дома» окупиться могут блогеры, которые снялись в ней. Главные роли в фильме получили Давид Манукян и Милана Хаметова.

По мнению Баженова, если для картины уже планируются сиквелы, значит, сборы приличные. Блогер подчеркнул, что, если сборы картины смогут догнать «Холопа» или «Горько», это будет феномен.

«Не одна дома» — это не мегабюджетный блокбастер. Они вполне могли притащить свою аудиторию, которая помогла бы окупить небольшой фильм. Судя по тому, что заявили сиквел, сборы достаточны для окупаемости и прибыли. Если сборы будут сопоставимы с «Холопом» или даже с «Горько», это будет невероятный феномен, а пока непонятно.

Лента «Не одна дома» рассказывает о пятикласснице Маше Хаметовой, которая остаётся дома одна, когда родители уезжают в срочную командировку. За девочкой присматривает няня-мошенница, которую школьнице предстоит разоблачить с помощью всех доступных гаджетов и даже нейросети.

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