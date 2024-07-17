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«Но за «Спирит» боязно, могут от «Директора» и вылететь»: 1ceN1ce — о RM 2024 по Dota 2

Комментатор Даниил 1ceN1ce Халиков специально для «Чемпионата» подвёл итоги первого дня плей-офф топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2, а также предположил, какие команды покинут ивент после второго дня финальной стадии ивента.

Кастер считает, что большинство открывающих игр плей-офф решилось на стадии драфта:

Большинство игр в первый день плей-офф, на мой взгляд, порешались драфтами. Проиграли те, кто пытался строить сумбурную игру против сильных метовых персонажей. В первую очередь, речь про «Энтити» и «Спирит». Игра была двоякая, моментами вроде цеплялись, а потом сыпались, где-то по макро/микро, где-то по билдам. Вопросов много, ответов мало.

«Экстрим» дали хороший бой «Фальконам», но, опять же, драфты…

Что касается сегодняшних игр на вылет, Халиков предполагает, что турнир покинут аутсайдеры противостояний:

На вылет отправлю сегодня «Аврору», «БетБум» и «ЛЖД». Но за «Спирит» боязно, могут от «Директора» и вылететь, если повторят «успех» первого дня.

Международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн. Смотреть матчи турнира можно на Okko.