Расписание выхода серий исторического сериала «Обречённые на славу» с Энтони Хопкинсом

Уже 19 июля состоится премьера исторического сериала «Обречённые на славу». Шоу с Энтони Хопкинсом расскажет о гладиаторах и колесничих, которые стремятся обрести известность и богатство, а также об императоре Веспасиане и его сыновьях Домициане и Тите. Проект описывается как масштабный исторический эпос и один из флагманов онлайн-кинотеатра Peacock.

В России шоу будет транслировать «Амедиатека» — все десять эпизодов с русским дубляжом и субтитрами будут доступны 19 июля.

Расписание выхода сериала «Обречённые на славу» с Энтони Хопкинсом