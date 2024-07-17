Расписание выхода серий исторического сериала «Обречённые на славу» с Энтони Хопкинсом
Уже 19 июля состоится премьера исторического сериала «Обречённые на славу». Шоу с Энтони Хопкинсом расскажет о гладиаторах и колесничих, которые стремятся обрести известность и богатство, а также об императоре Веспасиане и его сыновьях Домициане и Тите. Проект описывается как масштабный исторический эпос и один из флагманов онлайн-кинотеатра Peacock.
В России шоу будет транслировать «Амедиатека» — все десять эпизодов с русским дубляжом и субтитрами будут доступны 19 июля.
Расписание выхода сериала «Обречённые на славу» с Энтони Хопкинсом
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|19 июля
|2-я серия
|19 июля
|3-я серия
|19 июля
|4-я серия
|19 июля
|5-я серия
|19 июля
|6-я серия
|19 июля
|7-я серия
|19 июля
|8-я серия
|19 июля
|9-я серия
|19 июля
|10-я серия
|19 июля
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