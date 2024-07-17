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Сериал Обречённые на славу (2024) с Энтони Хопкинсом: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода серий исторического сериала «Обречённые на славу» с Энтони Хопкинсом
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Уже 19 июля состоится премьера исторического сериала «Обречённые на славу». Шоу с Энтони Хопкинсом расскажет о гладиаторах и колесничих, которые стремятся обрести известность и богатство, а также об императоре Веспасиане и его сыновьях Домициане и Тите. Проект описывается как масштабный исторический эпос и один из флагманов онлайн-кинотеатра Peacock.

В России шоу будет транслировать «Амедиатека» — все десять эпизодов с русским дубляжом и субтитрами будут доступны 19 июля.

Расписание выхода сериала «Обречённые на славу» с Энтони Хопкинсом

ЭпизодДата выхода
1-я серия19 июля
2-я серия19 июля
3-я серия19 июля
4-я серия19 июля
5-я серия19 июля
6-я серия19 июля
7-я серия19 июля
8-я серия19 июля
9-я серия19 июля
10-я серия19 июля
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