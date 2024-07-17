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Стартовали съёмки 24-го сезона сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук

Стартовали съёмки 24-го сезона сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук
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Студия «Единственный дубль» объявила о старте съёмок 24-го сезона криминального сериала «Тайны следствия». Продолжение выйдет на телеканале «Россия» после завершения производства.

Новый сезон знаменитого сериала расскажет о серьёзных переменах в жизнях героев. Ковин уходит на пенсию, а на его место приходит полковник Алексей Горчаков, отношения с которым у Марии Сергеевны Швецовой сразу не заладились. В её личной жизни также происходит знаковое событие: Васнецов делает ей предложение. В свою очередь, Платонов осознаёт, что та всё ещё ему небезразлична.

К главным ролям в продолжении вернутся Вячеслав Захаров, Анна Ковальчук, Сергей Перегудов, Алексей Комашко и другие актёры. Режиссером нового сезона выступит Максим Демченко («Ключ от всех дверей»).

Кадры со съёмок 24-го сезона «Тайн следствия»

Фото: «Россия»

Фото: «Россия»

Фото: «Россия»

Фото: «Россия»

Фото: «Россия»

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