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EA анонсировала EA Sports FC 25 — футсим выйдет 27 сентября

EA анонсировала EA Sports FC 25 — футсим выйдет 27 сентября
Аудио-версия:
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Компания Electronic Arts выпустила дебютный трейлер EA Sports FC 25 — новой части футбольного симулятора, пришедшего на замену серии FIFA. Релиз игры состоится 27 сентября на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series, а также на Nintendo Switch.

Видео доступно на YouTube-канале EA Sports. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Главным лицом грядущего футсима ожидаемо стал Джуд Беллингем — полузащитник мадридского «Реала». Амбассадорами бренда в этот раз также выступили Зинедин Зидан, Джанлуиджи Буффон, Килиан Мбаппе, Айтана Бонмати и Дэвид Бекхэм.

Разработчики уже открыли предзаказы на EA Sports FC 25 — стоимость проекта составляет традиционные $ 70. В странах СНГ проект обойдётся примерно в 4500 рублей, обладатели Ultimate-издания смогут начать игру уже 20 сентября.

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