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Колин Фёрт сыграет в сериале про молодого Шерлока Холмса от Гая Ричи

Колин Фёрт сыграет в сериале про молодого Шерлока Холмса от Гая Ричи
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Как сообщает издание Variety, Колин Фёрт («Гордость и предубеждение», «Король говорит!») сыграет в сериале про молодого Шерлока Холмса. Режиссёром проекта выступит Гай Ричи, поставивший «Джентльменов» и «Переводчика».

Кого именно сыграет Фёрт, пока неизвестно. Роль культового детектива исполнит Хиро Файнс Тиффин — ранее он снялся в боевике «Министерство неджентльменских дел» и романтической драме «После». Полный каст, сроки и дата премьеры сериала пока не раскрываются.

Сюжет проекта будет основан на книгах писателя Энди Лэйна. Полный каст, сроки и дата выхода шоу ещё неизвестны. Шоу не будет связано с сериалом «Шерлок» Стивена Моффата и Марка Гэттиса — проект с Бенедиктом Камбербэтчем временно приостановлен после выхода четвёртого сезона.

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