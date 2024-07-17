Райан Рейнольдс раздал часть гонорара от «Дэдпула» сценаристам фильма

Недавно актёр Райан Рейнольдс пообщался с журналистами издания The New York Times. В ходе разговора артист вспомнил производство первого «Дэдпула». По словам Рейнольдса, он настолько хотел увидеть выход картины, что даже раздал часть своего гонорара сценаристам Ретту Ризу и Полу Вернику.

Я даже отказался от гонорара за фильм, лишь бы увидеть его. Изначально студия не пускала сценаристов Ретта Риза и Пола Верника на съёмочную площадку, поэтому мне пришлось раздать остаток своего гонорара и заплатить им, дабы они присутствовали вместе со мной. Таким образом мы фактически создали комнату сценаристов.

Также актёр поделился, что два главных врага творчества — это слишком большое количество времени и денег, а у этой картины не было ни первого, ни второго.

Лента «Дэдпул и Росомаха» выйдет в России 29 июля.