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TikTok угрожают баном в Европе

TikTok угрожают баном в Европе
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Как сообщает издание Bloomberg, материнская компания TikTok под названием Bytedance проиграла суд в Европе по делу о несоблюдении антимонопольного закона Digital Markets Act (DMA). Верховный суд ЕС постановил, что ByteDance достаточно влиятельна, чтобы подпадать под действие Закона о цифровых рынках, вступившего в силу в марте.

TikTok проиграл первый судебный процесс против репрессий ЕС в отношении крупных технологических компаний. По словам судей, китайская соцсеть не сможет избежать нового закона, ограничивающего деятельность таких корпораций, как Google и Apple.

Напомним, ещё в мае председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала приложение «опасным». Велик шанс, что в ближайшие месяцы TikTok могут в принципе заблокировать на территории стран ЕС.

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