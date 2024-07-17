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EA показала обложку игры EA Sports FC 25 с Джудом Беллингемом

EA показала обложку игры EA Sports FC 25 с Джудом Беллингемом
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Компания Electronic Arts представила финальную обложку футбольного симулятора EA Sports FC 25. Как ранее сообщали инсайдеры, на ней действительно запечатлён полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Он стоит в своей фирменной позе после только что забитого мяча.

Обложка EA Sports FC 25

Обложка EA Sports FC 25

Фото: EA Sports

Вместе с показом обложки Electronic Arts напомнила, что полноценный анонс EA Sports FC 25 состоится уже сегодня в 19:00 мск. Компания представит анонсирующий трейлер, покажет основные особенности новинки и откроет предзаказы. По слухам, стоимость игры составит привычные $ 60.

Релиз EA Sports FC 25 состоится 27 сентября на ПК и консолях. Всю информацию о нововведениях, различных изданиях и другие подробности разработчики раскроют вместе с выходом дебютного трейлера.

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