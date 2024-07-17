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Microsoft разыгрывает Xbox Series X в стиле «Дэдпула и Росомахи»

Microsoft разыгрывает Xbox Series X в стиле «Дэдпула и Росомахи»
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На этой неделе компания Microsoft анонсировала лимитированную версию консоли Xbox Series X в стиле супергеройского фильма «Дэдпул и Росомаха». Подобным образом компания решила отметить скорую премьеру триквела.

Набор состоит из консоли, специальной чёрной подставки и двух геймпадов. Приобрести коллекционное издание нельзя. Microsoft вручит данную версию Xbox Series X победителю конкурса, который будет проходить вплоть до 11 августа.

Подробнее ознакомиться с условиями можно на официальном сайте. Для участия необходимо быть законным резидентом страны или региона, который поддерживает Xbox, и быть старше 18 лет.

Премьера «Дэдпула 3» в кинотеатрах России состоится 29 июля — через три дня после мировой премьеры.

Xbox Series X в стиле «Дэдпула и Росомахи»

Фото: Microsoft

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