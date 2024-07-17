Вселенную No Man's Sky «перезапустят»: представлен огромный апдейт 5.0

Разработчики No Man's Sky из студии Hello Games анонсировали для игры обновление Worlds Part 1 — это один из самых масштабных апдейтов. Авторы также опубликовали трейлер, в котором наглядно показали главные изменения патча.

Видео доступно на YouTube-канале HelloGamesTube. Права на видео принадлежат Hello Games.

Планеты станут теперь гораздо уникальнее из-за новой системы генерации. Условия для образования порывов ветра, водных поверхностей и волн будут уникальны для каждого мира. Причём каждый из перечисленных элементов будет динамически влиять друг на друга.

Благодаря улучшению генерации на планетах игроки встретят больше уникальных существ. Ко всему прочему, разработчики улучшили качество облаков, теней и воды, поэтому картинка теперь выглядит гораздо современнее.

Ещё в No Man's Sky появится генеративная технология NVIDIA DLSS 3. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке. Некоторые геймеры сообщили, что Worlds Part 1 уже доступно для скачивания.