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Съёмки сериала по «Чужому» завершены — премьера в 2025 году

Съёмки сериала по «Чужому» завершены — премьера в 2025 году
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Как сообщает издание Bloody Disgusting, съёмки сериала по «Чужому» от Ноя Хоули («Фарго») завершены. Производственный процесс шоу проходил в Таиланде. Название будущего сериала пока не раскрывается.

События проекта развернутся примерно за пару лет до «Прометея» и за 30 лет до дебютной ленты франшизы. Все действия развернутся на Земле, а история будет вращаться вокруг корпорации Вейланд-Ютани, которая стремится создать лучшего андроида.

В актёрский состав вошли Сандра И Сенсиндивер, Сидни Чендлер, Алекс Лоутер, Эсси Дэвис, Адарш Гурав, Кит Янг, Тимоти Олифант, Дэвид Рисдал, Бабу Сесей, Эрана Джеймс, Лили Ньюмарк и другие.

Премьера безымянного сериала по «Чужому» состоится в 2025 году, однако точная дата ещё неизвестна.

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