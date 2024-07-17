Журналисты издания Deadline рассказали, что научно-фантастический фильм «Калки, 2898 год нашей эры» покоряет кинотеатры Индии. За две с половиной недели картина собрала в прокате страны $ 92,3 млн, став самым кассовым проектом за 2024 год.

Лента рассказывает о Калки, 10-м и последнем аватаре Вишну, который бросает вызов местному диктатору, возомнившему себя богом. После него вторым по кассовым сборам фильмом в Индии стал боевик «Истребитель».

В картине сыграли Прабхас, Дипика Падукон, Амитабх Баччан, Диша Патани, Камал Хаасан, Кирти Суреш, Анна Бен, Пасупатхи, Сасвата Чаттерджи, С.С. Раджамули и другие. Кресло режиссёра и сценариста ленты занял Наг Ашвин.

В домашнем прокате и остальном мире «Калки, 2898 год нашей эры» вышел ещё 26 июня.