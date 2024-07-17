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Miracle- и KuroKy пропустят топ-турнир в Китае по Доте — Nigma будет выступать с заменами

Киберспортивная организация Nigma Galaxy сообщила, что состав по Dota 2 будет выступать на топ-турнире Clavision Snow Ruyi Invitational с двумя заменами.

По словам представителей клуба, чемпионат в Китае пропустят керри коллектива Амер Miracle- аль-Баркави и капитан ростера Куро KuroKy Салехи Тахасоми. Причины, по которым игроки не смогут присутствовать на турнире, не уточняются.

Миракла и Куроки заменят восточноевропейские киберспортсмены Алик V-Tune Воробей из Night Pulse и Иван OneJey Живицкий, на данный момент числящийся в составе российской L1GA TEAM.

Международный чемпионат Clavision Snow Ruyi Invitational по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 28 июля по 4 августа в Китае. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.