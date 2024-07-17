«Я не держу зла на Disney»: Скарлетт Йоханссон — о скандале с «Чёрной вдовой»

Недавно актриса Скарлетт Йоханссон дала объёмное интервью журналистам издания The New York Times. В ходе разговора были затронуты многие темы, включая судебное разбирательство с Disney несколько лет назад.

Суть конфликта заключалась в том, что компания выпустила фильм «Чёрная вдова» одновременно как в кинотеатрах, так и в стриминговом сервисе Disney+. Йоханссон была недовольна подобным положением дел, поскольку в контракте студия обещала показывать ленту только в кинотеатрах.

Я не держу зла на Disney. Думаю, всё заключалось в недальновидном решении и плохом руководстве. Вся эта история показалась мне очень непрофессиональной. Честно говоря, я была невероятно разочарована, поскольку во мне ещё оставалась надежда, пока, наконец, моя команда не сказала: «Ты должна действовать».

Премьера «Чёрной вдовы» состоялась в июле 2021 года.