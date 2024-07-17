«Сёгун», «Фоллаут» и «Оленёнок»: все номинанты на премию «Эмми»-2024
На этой неделе были объявлены номинанты на 76-ю телевизионную премию «Эмми». К голосованию были допущены все фильмы и сериалы, которые выходили в период с 1 июня 2023-го по 31 мая 2024 года.
Сама церемония вручения пройдёт 15 сентября. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.
Лучший драматический сериал
- «Задача трёх тел»;
- «Корона»;
- «Медленные лошади»;
- «Мистер и миссис Смит»;
- «Позолоченный век»;
- «Сёгун»;
- «Утреннее шоу»;
- «Фоллаут».
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Кэрри Кун — «Позолоченный век»;
- Анна Саваи — «Сёгун»;
- Имельда Стонтон — «Корона»;
- Риз Уизерспун — «Утреннее шоу»;
- Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу»;
- Майя Эрскин — «Мистер и миссис Смит».
Лучший актёр в драматическом сериале
- Дональд Гловер — «Мистер и миссис Смит»;
- Уолтон Гоггинс — «Фоллаут»;
- Гэри Олдман — «Медленные лошади»;
- Хироюки Санада — «Сёгун»;
- Доминик Уэст — «Корона»;
- Идрис Эльба — «Захваченный рейс».
Лучший комедийный сериал
- «Медведь»;
- «Начальная школа «Эбботт»»;
- «Палм-Рояль»;
- «Псы резервации»;
- «Убийства в одном здании»;
- «Умерь свой энтузиазм»;
- «Хитрости»;
- «Чем мы заняты в тени».
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Кинта Брансон — «Начальная школа «Эбботт»»;
- Селена Гомес — «Убийства в одном здании»;
- Майя Рудольф — «Женщина при деньгах»;
- Джин Смарт — «Хитрости»;
- Кристен Уиг — «Палм-Рояль»;
- Айо Эдебири — «Медведь».
Лучший актёр в комедийном сериале
- Мэтт Берри — «Чем мы заняты в тени»;
- Ларри Дэвид — «Умерь свой энтузиазм»;
- Стив Мартин — «Убийства в одном здании»;
- Джереми Аллен Уайт — «Медведь»;
- Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»;
- Д'Фараон Вун-А-Тай — «Псы резервации».
Лучший мини-сериал/антология
- «Настоящий детектив: Страна ночи»;
- «Оленёнок»;
- «Рипли»;
- «Уроки химии»;
- «Фарго».
Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/фильме
- София Вергара — «Грисельда»;
- Бри Ларсон — «Уроки химии»;
- Джуно Темпл — «Фарго»;
- Наоми Уоттс — «Вражда: Капоте против «Лебедей»»;
- Джоди Фостер — «Настоящий детектив: Страна ночи».
Лучший актёр в мини-сериале/антологии/фильме
- Мэтт Бомер — «Попутчики»;
- Ричард Гэдд — «Оленёнок»;
- Эндрю Скотт — «Рипли»;
- Том Холландер — «Вражда: Капоте против «Лебедей»»;
- Джон Хэмм — «Фарго».
Лучший анимационный сериал
- «Голубоглазый самурай»;
- «Закусочная Боба»;
- «Люди Икс ‘97»;
- «Царство падальщиков»;
- «Симпсоны».
Лучший фильм
- «Без глазури»;
- «Красный, белый и королевский синий»;
- «Леди-викторина»;
- «Последнее дело мистера Моника»;
- «Сенсация».
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