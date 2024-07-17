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«Сёгун», «Фоллаут» и «Оленёнок»: все номинанты на премию «Эмми»-2024

«Сёгун», «Фоллаут» и «Оленёнок»: все номинанты на премию «Эмми»-2024
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На этой неделе были объявлены номинанты на 76-ю телевизионную премию «Эмми». К голосованию были допущены все фильмы и сериалы, которые выходили в период с 1 июня 2023-го по 31 мая 2024 года.

Сама церемония вручения пройдёт 15 сентября. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.

Лучший драматический сериал

  • «Задача трёх тел»;
  • «Корона»;
  • «Медленные лошади»;
  • «Мистер и миссис Смит»;
  • «Позолоченный век»;
  • «Сёгун»;
  • «Утреннее шоу»;
  • «Фоллаут».

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Кэрри Кун — «Позолоченный век»;
  • Анна Саваи — «Сёгун»;
  • Имельда Стонтон — «Корона»;
  • Риз Уизерспун — «Утреннее шоу»;
  • Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу»;
  • Майя Эрскин — «Мистер и миссис Смит».

Лучший актёр в драматическом сериале

  • Дональд Гловер — «Мистер и миссис Смит»;
  • Уолтон Гоггинс — «Фоллаут»;
  • Гэри Олдман — «Медленные лошади»;
  • Хироюки Санада — «Сёгун»;
  • Доминик Уэст — «Корона»;
  • Идрис Эльба — «Захваченный рейс».

Лучший комедийный сериал

  • «Медведь»;
  • «Начальная школа «Эбботт»»;
  • «Палм-Рояль»;
  • «Псы резервации»;
  • «Убийства в одном здании»;
  • «Умерь свой энтузиазм»;
  • «Хитрости»;
  • «Чем мы заняты в тени».

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Кинта Брансон — «Начальная школа «Эбботт»»;
  • Селена Гомес — «Убийства в одном здании»;
  • Майя Рудольф — «Женщина при деньгах»;
  • Джин Смарт — «Хитрости»;
  • Кристен Уиг — «Палм-Рояль»;
  • Айо Эдебири — «Медведь».

Лучший актёр в комедийном сериале

  • Мэтт Берри — «Чем мы заняты в тени»;
  • Ларри Дэвид — «Умерь свой энтузиазм»;
  • Стив Мартин — «Убийства в одном здании»;
  • Джереми Аллен Уайт — «Медведь»;
  • Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»;
  • Д'Фараон Вун-А-Тай — «Псы резервации».

Лучший мини-сериал/антология

  • «Настоящий детектив: Страна ночи»;
  • «Оленёнок»;
  • «Рипли»;
  • «Уроки химии»;
  • «Фарго».

Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/фильме

  • София Вергара — «Грисельда»;
  • Бри Ларсон — «Уроки химии»;
  • Джуно Темпл — «Фарго»;
  • Наоми Уоттс — «Вражда: Капоте против «Лебедей»»;
  • Джоди Фостер — «Настоящий детектив: Страна ночи».

Лучший актёр в мини-сериале/антологии/фильме

  • Мэтт Бомер — «Попутчики»;
  • Ричард Гэдд — «Оленёнок»;
  • Эндрю Скотт — «Рипли»;
  • Том Холландер — «Вражда: Капоте против «Лебедей»»;
  • Джон Хэмм — «Фарго».

Лучший анимационный сериал

  • «Голубоглазый самурай»;
  • «Закусочная Боба»;
  • «Люди Икс ‘97»;
  • «Царство падальщиков»;
  • «Симпсоны».

Лучший фильм

  • «Без глазури»;
  • «Красный, белый и королевский синий»;
  • «Леди-викторина»;
  • «Последнее дело мистера Моника»;
  • «Сенсация».
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