В EA Sports FC 25 будет русский язык и российские комментаторы

17 июля Electronic Arts анонсировала EA Sports FC 25 — новую часть футбольного симулятора, пришедшего на замену серии FIFA. Вместе с релизом трейлера компания также открыла предзаказы на игру, стоимость проекта составляет примерно $ 60 в большинстве стран.

Из страницы игры в Steam стало известно, что проект уже по традиции переведут на русский язык. Речь идёт как о субтитрах, так и о русскоязычных комментаторах. Вполне возможно, разработчики вновь возьмут за основу прошлые работы Константина Генича и Георгия Черданцева, как это было в EA Sports FC 24. В компании не уточнили этот момент.

Список поддерживаемых языков в EA Sports FC 25 Фото: Steam

EA Sports FC 25 поступит в продажу 27 сентября на ПК и консолях. Обладатели расширенного издания приступят к игре на неделю раньше — 20-го числа.