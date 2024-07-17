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В EA Sports FC 25 будет русский язык и российские комментаторы

В EA Sports FC 25 будет русский язык и российские комментаторы
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17 июля Electronic Arts анонсировала EA Sports FC 25 — новую часть футбольного симулятора, пришедшего на замену серии FIFA. Вместе с релизом трейлера компания также открыла предзаказы на игру, стоимость проекта составляет примерно $ 60 в большинстве стран.

Из страницы игры в Steam стало известно, что проект уже по традиции переведут на русский язык. Речь идёт как о субтитрах, так и о русскоязычных комментаторах. Вполне возможно, разработчики вновь возьмут за основу прошлые работы Константина Генича и Георгия Черданцева, как это было в EA Sports FC 24. В компании не уточнили этот момент.

Список поддерживаемых языков в EA Sports FC 25

Список поддерживаемых языков в EA Sports FC 25

Фото: Steam

EA Sports FC 25 поступит в продажу 27 сентября на ПК и консолях. Обладатели расширенного издания приступят к игре на неделю раньше — 20-го числа.

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