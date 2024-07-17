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Результат матча BetBoom Team — Entity на Riyadh Masters 2024 (Рияд по Доте)

Российская BetBoom Team выбила команду Entity с Riyadh Masters 2024 по Dota 2
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Российская BetBoom Team выиграла свой первый матч в нижней сетке плей-офф топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках встречи BetBoom Team — Entity все карты прошли по одному сценарию: команда захватывала раннее преимущество и доводила игру до победного конца. На первой карте верх взяла российская команда, затем Entity сравняла счёт, после чего BB завершила серию в свою пользу.

Dota 2. Riyadh Masters 2024 . Раунд 1 (нижняя сетка)
17 июля 2024, среда. 15:30 МСК
Entity
Окончен
1 : 2
BetBoom Team

В следующем матче на вылет BetBoom Team встретится с китайской WBG.XG. В групповой стадии китайцы закрыли российскую команду со счётом 2:0, после чего состав Егора Nightfall Григоренко не выиграл ни одной серии в группе.

Чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.

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