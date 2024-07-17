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В новом геймплее Star Wars Outlaws показали опасную миссию на Татуине

В новом геймплее Star Wars Outlaws показали опасную миссию на Татуине
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Журналисты IGN опубликовали новый геймплей экшена Star Wars Outlaws от Ubisoft. В ролике представители издания показали прохождение опасной миссии на Татуине.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Ubisoft.

В рамках неё игрок успел вступить в напряжённую перестрелку, драйвовую погоню, заняться стелсом, пообщаться с обитателями планеты и разбомбить противников из гранатомёта. В Outlaws также будут сегменты, в которых главной героине предстоит пробираться сквозь узкие пространства и перепрыгивать обрывы с помощью крюка-кошки.

Star Wars Outlaws расскажет историю преступницы Кей Весс, которая путешествует по планетам вселенной «Звёздных войн» в поисках лёгкой наживы и попытается провернуть самое масштабное ограбление в истории Вселенной.

Релиз Star Wars Outlaws состоится 30 августа на ПК, PS5 и Xbox Series.

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