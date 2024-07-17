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Вышел дублированный трейлер драмы «Здесь» с Томом Хэнксом от режиссёра «Форреста Гампа»

Вышел дублированный трейлер драмы «Здесь» с Томом Хэнксом от режиссёра «Форреста Гампа»
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На канале Kinoman вышел дублированный трейлер драмы «Здесь» с Томом Хэнксом. Режиссёром картины выступил Роберт Земекис, поставивший «Форреста Гампа» и «Назад в будущее».

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment.

Лента снята очень необычным способом: камера всё время остаётся в одном и том же месте, показывая жизнь одного дома в течение нескольких десятилетий. В центре истории — двое влюблённых, которые позже становятся супругами.

Вместе с 67-летним Томом Хэнксом главную роль исполнила 56-летняя Робин Райт. Для некоторых сцен их существенно омолодили — для этого использовали как грим, так и современную компьютерную графику.

Премьера драматической картины в мировом прокате состоится 15 ноября. Вероятно, до российских кинотеатров фильм тоже доберётся, но неофициально.

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