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Результат матча Team Spirit — LGD Gaming на Riyadh Masters 2024 (Рияд по Доте)

Team Spirit выбила LGD Gaming с Riyadh Masters 2024 по Dota 2
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Российская Team Spirit выиграла первый матч в нижней сетке плей-офф топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2, который проходит в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup.

После поражения от Team Liquid и падения в нижнюю сетку «спириты» столкнулись с LGD Gaming. На первой карте «драконам» удалось вернуться в игру после тяжёлого старта и одолеть китайцев за 62 минуты. А уже на второй карте Team Spirit с самого начала захватила преимущество и за 30 минут закрыла оппонента.

Dota 2. Riyadh Masters 2024 . Раунд 1 (нижняя сетка)
17 июля 2024, среда. 19:40 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
LGD Gaming

В итоге LGD Gaming покинула соревнование, заняв 9-12-е место. Что касается российской команды, в следующем раунде «спириты» поборются за право продолжить выступление на турнире в Эр-Рияде с победителем пары OG — PSG Quest.

Турнир Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит с 4 по 21 июля в Саудовской Аравии. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.

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