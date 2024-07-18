Team Spirit и Virtus.pro прошли в плей-офф Esports World Cup 2024 по Counter-Strike 2

Российские команды Team Spirit и Virtus.pro по Counter-Strike 2 гарантировали себе слоты в основной части топ-турнира Esports World Cup 2024.

Оба коллектива в открывающем матче заработали победы, благодаря чему составы прошли в плей-офф чемпионата. Так, «спириты» всухую обыграли бразильскую MIBR, а «медведи» разгромили американскую Complexity Gaming со счётом 2:0.

Проигравшие команды отправляются в стадию плей-ин, где поборются друг с другом за последний слот в основной части соревнования. Что касается победителей, Virtus.pro в первом раунде плей-офф будет противостоять Team Vitality, а Team Spirit будет сражаться с G2 Esports.

Турнир Esports World Cup 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 17 по 24 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 15 коллективов сражаются за призовой фонд в размере $ 1 млн.