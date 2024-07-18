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Расписание игр Riyadh Masters 2024 по Dota 2 на 18 июля (Рияд по Доте)

Расписание третьего дня плей-офф Riyadh Masters 2024 по Dota 2
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Сегодня, 18 июля, продолжается основная стадия топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup.

В результате первого матча проигравший коллектив покинет соревнование, а по итогам оставшихся противостояний дня определятся финалисты верхней сетки плей-офф.

Расписание Riyadh Masters 2024 на четверг, 18 июля:

  • 12:00. Нижняя сетка, OG (Европа) — PSG Quest (Ближний Восток);
  • 15:30. Верхняя сетка, Team Falcons (Ближний Восток) — Gaimin Gladiators (Европа);
  • 19:00. Верхняя сетка, Team Liquid (Швеция) — Tundra Esports (Европа).

Чемпионат Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.

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