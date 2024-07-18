Расписание плей-ин Esports World Cup 2024 по Counter-Strike 2
Сегодня, 18 июля, пройдёт второй этап топ-турнира Esports World Cup 2024 по Counter-Strike 2 в рамках одноимённого киберспортивного фестиваля.
По итогам стадии плей-ин, где все матчи проходят в формате best-of-1, определится последний участник финального этапа соревнования.
Расписание матчей EWC 2024 по CS2 на четверг, 18 июля:
- 12:30. Четвертьфинал, Sashi Esports (Дания) — JiJieHao (Ближний Восток);
- 12:30. Четвертьфинал, FlyQuest (Австралия) — FURIA Esports (Бразилия);
- 13:55. Четвертьфинал, The MongolZ (Монголия) — MIBR (Бразилия);
- 13:55. Четвертьфинал, M80 (США) — Complexity Gaming (США);
- 16:45. Полуфинал, победитель первой пары — победитель второй пары;
- 16:45. Полуфинал, победитель третьей пары — победитель четвёртой пары;
- 18:10. Финал.
Чемпионат Esports World Cup 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 17 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 15 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.
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