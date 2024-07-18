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Расписание игр EWC 2024 по CS2 на 18 июля

Расписание плей-ин Esports World Cup 2024 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 18 июля, пройдёт второй этап топ-турнира Esports World Cup 2024 по Counter-Strike 2 в рамках одноимённого киберспортивного фестиваля.

По итогам стадии плей-ин, где все матчи проходят в формате best-of-1, определится последний участник финального этапа соревнования.

Расписание матчей EWC 2024 по CS2 на четверг, 18 июля:

  • 12:30. Четвертьфинал, Sashi Esports (Дания) — JiJieHao (Ближний Восток);
  • 12:30. Четвертьфинал, FlyQuest (Австралия) — FURIA Esports (Бразилия);
  • 13:55. Четвертьфинал, The MongolZ (Монголия) — MIBR (Бразилия);
  • 13:55. Четвертьфинал, M80 (США) — Complexity Gaming (США);
  • 16:45. Полуфинал, победитель первой пары — победитель второй пары;
  • 16:45. Полуфинал, победитель третьей пары — победитель четвёртой пары;
  • 18:10. Финал.

Чемпионат Esports World Cup 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 17 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 15 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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