Marvel хочет вернуть режиссёров «Мстителей: Финал» для «Мстителей 5» и «Мстителей 6»

По данным источников издания The Hollywood Reporter, братья Руссо ведут переговоры с Marvel Studios по поводу возвращения к режиссуре фильмов. Речь идёт о пятых и шестых «Мстителях».

На каком этапе находятся переговоры, не сообщается. Последний фильм, снятый Руссо в рамках киновселенной Marvel, «Мстители: Финал», вышел в 2019 году. До этого дуэт снял «Первый мститель: Другая война» и «Первый мститель: Противостояние».

Изначально снимать пятых «Мстителей» с подзаголовком «Династия Канга» должен был Дестин Дэниел Креттон, однако из-за загруженности и работы над сиквелом «Шан-Чи» он покинул пост. Ещё Marvel Studios предлагала снять обе части про Мстителей режиссёру «Дэдпула 3» Шону Леви.

Пятые «Мстители» назначены на 1 мая 2026 года, а шестые с подзаголовком «Секретные войны» ожидаются 7 мая 2027 года.