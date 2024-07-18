БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Marvel хочет вернуть режиссёров «Мстителей: Финал» для «Мстителей 5» и «Мстителей 6»

Marvel хочет вернуть режиссёров «Мстителей: Финал» для «Мстителей 5» и «Мстителей 6»
Аудио-версия:
Комментарии

По данным источников издания The Hollywood Reporter, братья Руссо ведут переговоры с Marvel Studios по поводу возвращения к режиссуре фильмов. Речь идёт о пятых и шестых «Мстителях».

На каком этапе находятся переговоры, не сообщается. Последний фильм, снятый Руссо в рамках киновселенной Marvel, «Мстители: Финал», вышел в 2019 году. До этого дуэт снял «Первый мститель: Другая война» и «Первый мститель: Противостояние».

Изначально снимать пятых «Мстителей» с подзаголовком «Династия Канга» должен был Дестин Дэниел Креттон, однако из-за загруженности и работы над сиквелом «Шан-Чи» он покинул пост. Ещё Marvel Studios предлагала снять обе части про Мстителей режиссёру «Дэдпула 3» Шону Леви.

Пятые «Мстители» назначены на 1 мая 2026 года, а шестые с подзаголовком «Секретные войны» ожидаются 7 мая 2027 года.

Материалы по теме
«Аколит» убивает «Звёздные войны»: что Disney творит с культовой сагой Джорджа Лукаса
«Аколит» убивает «Звёздные войны»: что Disney творит с культовой сагой Джорджа Лукаса
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android