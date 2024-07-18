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Все реплики актёра Мэнни Хасинто вырезали из «Топ Гана: Мэверик», но актёр не остался зол

Все реплики актёра Мэнни Хасинто вырезали из «Топ Гана: Мэверик», но актёр не остался зол
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В свежем интервью изданию GQ актёр Мэнни Хасинто, снявшийся в фильме «Топ Ган: Мэверик», рассказал, что все его реплики оказались вырезаны из фильма. Притом он узнал об этом только после выхода картины в кинотеатральный прокат.

По словам Хасинто, несмотря на ситуацию, у него нет негативных эмоций на этот счёт. Актёр подчеркнул, что для него это всё равно был отличный опыт. Увидеть, как работает Том Круз, бесценно, отметил артист.

Всё равно это был отличный опыт — увидеть эту огромную машину в действии и понять, как работает Том Круз. Это как бы подпитывает тебя, потому что, в конце концов, Том Круз пишет рассказы для Тома Круза. Всё зависит от нас. Если мы хотим, чтобы рассказали о нас, мы должны сами это сделать.

По словам Хасинто, ему лестно, что люди переживают по этому поводу, однако нужды в этом нет.

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