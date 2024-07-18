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В работу запущен фильм по высокооценённому сериалу «24 часа»

В работу запущен фильм по высокооценённому сериалу «24 часа»
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Издание Variety сообщило, что в работу запущен полнометражный фильм по сериалу «24 часа» с Кифером Сазерлендом в главной роли. За его производство будет отвечать киностудия Imagine Television совместно с 20th Century Studios.

По словам соучредителя Imagine Entertainment Брайана Грейзера, сейчас всё активнее возвращают старые франшизы, поскольку стриминговые сервисы и компании не готовы идти на риск и пытаться создать что-то новое.

Эти проекты конца 1990-х и 2000-х годов стали очень важными, потому что стриминговые сервисы или студии сейчас ещё меньше склоняются к риску.

Сериал «24 часа» выходил с 2001 по 2014 годы. Шоу рассказывало про жизнь агента контртеррористического подразделения Лос-Анджелеса Джека Бауэра, который вместе с коллегами пытался бороться с международными террористами, иностранными спецслужбами и прочими угрозами.

Проект приняли очень тепло — на IMDb у сериала 8,4 из 10.

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