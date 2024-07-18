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Съёмки комедии «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером стартуют в сентябре

Съёмки комедии «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером стартуют в сентябре
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По информации издания What's on Netflix, съёмочный процесс комедии «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером в главной роли стартует в сентябре. Точную дату пока не называют.

Раскрыли и режиссёра фильма. Им стал Кайл Ньюачек, снявший детективный комедийный сериал «Загадочное убийство». Как сообщалось ранее, сценарий ленты был готов ещё в марте этого года.

Адам Сэндлер должен вернуться к своей роли, но стоит ли ждать Кристофера Макдональда или Джули Боуэн, пока трудно понять. У СМИ информации на этот счёт нет.

Фильм «Счастливчик Гилмор» рассказывает о Хеппи Гилморе, который с детства обожал хоккей, но способностями для этой игры не обладал. Случай дал ему в руки клюшку для гольфа, и его удар стал самым мощным за всю историю этого вида спорта, который он так презирал.

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