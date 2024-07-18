БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хироюки Санада отреагировал на то, что сериал «Сёгун» получил 25 номинаций на «Эмми»

Хироюки Санада отреагировал на то, что сериал «Сёгун» получил 25 номинаций на «Эмми»
Аудио-версия:
Комментарии

Хитовый сериал «Сёгун» получил на «Эмми»-2024 аж 25 номинаций в различных категориях. На это отреагировал исполнитель главной роли Хироюки Санада.

Актёр поблагодарил своих коллег, которые прикладывали руку к работе над шоу. Он отметил, что рад возможность показать восточную культуру всему миру.

Хочу выразить особую благодарность всем нашим актёрам и съёмочной группе за то, что воплотили эту историю в реальность. Это была прекрасная возможность поделиться нашей культурой со всем миром. Я надеюсь, что это станет отправной точкой для следующего поколения.

Шоу основано на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла и рассказывает об английском капитане Джоне Блэкторне, попавшем в Японию в разгар междоусобных войн в 1600 году. Для него уже готовится второй сезон, хотя изначально авторы планировали остановиться на первом.

Материалы по теме
«Сёгун», «Фоллаут» и «Оленёнок»: все номинанты на премию «Эмми»-2024
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android