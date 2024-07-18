Хироюки Санада отреагировал на то, что сериал «Сёгун» получил 25 номинаций на «Эмми»

Хитовый сериал «Сёгун» получил на «Эмми»-2024 аж 25 номинаций в различных категориях. На это отреагировал исполнитель главной роли Хироюки Санада.

Актёр поблагодарил своих коллег, которые прикладывали руку к работе над шоу. Он отметил, что рад возможность показать восточную культуру всему миру.

Хочу выразить особую благодарность всем нашим актёрам и съёмочной группе за то, что воплотили эту историю в реальность. Это была прекрасная возможность поделиться нашей культурой со всем миром. Я надеюсь, что это станет отправной точкой для следующего поколения.

Шоу основано на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла и рассказывает об английском капитане Джоне Блэкторне, попавшем в Японию в разгар междоусобных войн в 1600 году. Для него уже готовится второй сезон, хотя изначально авторы планировали остановиться на первом.