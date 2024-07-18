WhatsApp перестал работать на Nokia 6300 4G и подобных кнопочных телефонах

По данным издания FoneArena, WhatsApp прекратил функционирование на устройствах с операционной системой KaiOS 2.5.4 и выше. К таким устройствам относится и Nokia 6300 4G. Мессенджер перестал корректно работать на этом телефоне, заявил один из пользователей Reddit.

Люди отмечают, что WhatsApp не работает даже после перезагрузки телефона и переустановки приложения. После установки версии WhatsApp с номером сборки 2.2329.13 под KaiOS пользователи стали сообщать о том, что они не могут войти в свои аккаунты. Причиной этого стала «непредвиденная ошибка».

Некоторые пользователи нашли обходной путь, установив более старую версию 2.2329.10. Однако приложение проверяет время и версию при проверке телефонных номеров, что приводит к «критической ошибке», препятствующей регистрации.