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Актриса Майка Монро осталась в восторге от игры Николаса Кейджа в «Собирателе душ»

Актриса Майка Монро осталась в восторге от игры Николаса Кейджа в «Собирателе душ»
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«Собиратель душ» — фильм ужасов, вышедший совсем недавно. Ключевые роли в нём сыграли Майка Монро и Николас Кейдж. В интервью по случаю выхода ленты Монро поговорила про перформанс Кейджа в ленте.

По мнению Майки, в этой картине Николас показал одну из своих лучших актёрских ролей в карьере. Образ Кейджа сильно впечатлил Монро.

Он не хочет импровизировать. Он не хочет сочинять что-то своё. Он хочет видеть персонажа таким, каким он написан. А ещё важно понять, как заставить этого персонажа работать на себя.

Наше мнение о «Собирателе душ» можно прочитать ниже. Фильм начали показывать в кинотеатрах мира с 12 июля. В России будет официальный показ! Правда, он начнётся немного позже — с 25 июля лента появится в кинотеатрах страны.

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