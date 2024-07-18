«Мы работаем с психологом в Team Spirit»: игрок в CS2 Широ — о психологах в киберспорте

Снайпер состава Team Spirit по Counter-Strike 2 Дмитрий sh1ro Соколов высказался о пользе психологов в киберспорте.

Про-игрок в CS2 признался, что раньше не верил в пользу психологов, однако теперь он активно работает со специалистом в Team Spirit:

Мы работаем с психологом в Team Spirit. Не знаю, наверное, в Gambit и Cloud9 мы не особо верили во вклад психолога в нашу команду. Наверное, так. Но тут мне это очень сильно помогает. Чем? Ну, много каких — даже личных — проблем можно решать с психологом, это как минимум разгружает твои мысли. И всегда можно поговорить с кем-то и выслушать точку зрения либо услышать какой-то совет, поэтому это, безусловно, очень сильно помогает нам. Я очень рад, что в Team Spirit есть такой хороший специалист.

Сейчас российская Team Spirit выступает на топ-турнире Esports World Cup 2024 по CS2 с призовым фондом $ 1 млн. По итогам открывающей стадии «драконы» прошли в плей-офф чемпионата, одолев бразильскую MIBR со счётом 2:0.