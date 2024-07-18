Канадский про-игрок в Dota 2 Артизи провёл совместную трансляцию со стримером Никсом

Канадский киберспортсмен по Dota 2 Артур Arteezy Бабаев присоединился к онлайн-трансляции популярного русскоязычного стримера Александра Nix Левина.

На совместном стриме Никс и Артизи смотрели матчи топ-турнира Riyadh Masters 2024 по «Доте». В рамках трансляции канадец пытался говорить на русском языке, довольно успешно поддерживая диалог с Левиным на разные темы.

Киберспортсмен с узбекскими корнями прокомментировал данный опыт следующим образом:

Он (Александр Nix Левин. — Прим. «Чемпионата») делал очень хорошо. Я немного нервничал. Всё было хорошо.

Никс также поделился своими впечатлениями от проведённой трансляции:

Безумно рад, что получилось сделать что-то подобное, Артур — легенда.

Кроме этого, Александр Левин напомнил своим фанатам, что, если они хотят обратиться к Arteezy на русском языке в чате, писать ему нужно транслитом, так как кириллицу канадец пока не понимает.