Сериал по «Чужому» от автора «Фарго» получил название «Чужой: Земля»

17 июля стало известно о завершении съёмок сериала по «Чужому» от Ноя Хоули («Фарго»). Шоу получило подзаголовок «Земля» — именно на нашей планете развернутся события проекта.

Как объяснил шоураннер, сейчас сериал отправится на долгий процесс постпроизводства — речь идёт как о спецэффектах, так и о монтаже. Многое из снятого материала может не добраться до финальной версии, однако он очень рад участвовать в этом процессе.

Мы только что завершили съёмки, и теперь я перехожу к длинному процессу постпроизводства. Это очень большое шоу. Приятно будет провести с ним ещё некоторое время. Я посмотрел четыре из восьми часов снятого материала и сейчас очень вовлечён в процесс того, чем должен стать сериал. Это одна из моих любимых частей при создании шоу.

События «Чужого: Земля» развернутся за пару лет до «Прометея» и за 30 лет до дебютной ленты франшизы. Все действия развернутся на Земле, а история будет вращаться вокруг корпорации Вейланд-Ютани, которая стремится создать лучшего андроида. Премьера шоу состоится в 2025 году, а главные роли в нём сыграют Сидни Чендлер, Тимоти Олифант и другие актёры.