«Сейчас мы хорошо готовы к любой команде на турнире»: gpk — о BB на Riyadh Masters по Доте

Киберспортсмен Данил gpk Скутин из BetBoom Team в интервью после победы над Entity в рамках топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 высказался о проблемах своей команды на данном чемпионате.

Мидер BB Team опроверг предположение о том, что выступление его команды зависит от настроения в составе:

Я бы не сказал, что [наша игра зависит] от настроения. Просто мы изначально к этому турниру не в лучшей форме все подошли. Думаю, на группах это было видно. Потом у нас был перерыв, мы два дня играли тренировочные матчи, смотрели игры и сделали выводы, как по карте играть, по драфтам. Сейчас всё идёт проще. Но на данный момент я не чувствую себя в лучшей форме. На этом турнире у меня не всё идёт хорошо, скажем так. Стараюсь выкарабкиваться из этого.

На вопрос о том, является ли комфортным оппонентом для BetBoom Team команда WBG.XG, с которой российский коллектив столкнётся в следующем матче на вылет, про-игрок ответил следующее:

Не знаю. Думаю, сейчас мы хорошо готовы к любой команде на турнире. Будем стараться по нижней сетке проходить всех оппонентов, которые есть. Нам без разницы, с кем играть, на самом деле.