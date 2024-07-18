Стартовали съёмки второго сезона сериала «Казанова» с Антоном Хабаровым — первые кадры

Кинокомпания «Амедиа Продакшн» начала работу над вторым сезоном детективно-авантюрного сериала «Казанова». Съёмки шоу продлятся несколько месяцев в Москве и Санкт-Петербурге, а выход продолжения состоится в 2025 году на Первом канале.

События второго сезона сериала развернутся спустя два года после финала первого сезона — во время подготовки к Олимпиаде 1980 года в СССР. Для Казановы это шанс сорвать большой куш, но он хочет оставить своё криминальное прошлое и стать приличным человеком.

Режиссёром-постановщиком продолжения выступит Сергей Комаров («Эти глаза напротив», «Журавль в небе»), а сценаристом вновь выступил Дмитрий Новосёлов («Подкидыш», «Что и требовалось доказать»). К главной роли в шоу вернётся Антон Хабаров.

Кадры со съёмок второго сезона «Казановы»

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал