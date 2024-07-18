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Zenless Zone Zero серьёзно отстаёт по доходам от Genshin Impact и Honkai: Star Rail

Zenless Zone Zero серьёзно отстаёт по доходам от Genshin Impact и Honkai: Star Rail
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Аналитическая компания App Magic опубликовала отчёт о мобильной выручке Zenless Zone Zero. Согласно нему, новый проект HoyoVerse заработал около $ 52 млн за 11 дней после релиза.

Это куда ниже дебютных показателей прошлых игр студии. Так, Genshin Impact заработала за аналогичный период около $ 90 млн, а Honkai: Star Rail — около $ 108,6 млн. Интересно, что при куда более скромном старте Zenless Zone Zero всё же вошла в список самых доходных мобильных релизов 2024 года. Лидером в этом рейтинге остаётся Dungeon & Fighter Mobile от Tencent, которая за первый месяц заработала около $ 500 млн.

Тем временем общее количество загрузок Zenless Zone Zero превысило 50 млн. Экшен стартовал несколько хуже сверхпопулярных Genshin Impact и Honkai: Star Rail, однако получает более высокие отзывы от критиков и обычных игроков.

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