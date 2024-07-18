Авторы EA Sports FC 25 не боятся конкуренции с UFL, новой FIFA и другими футсимами

В честь анонса EA Sports FC 25 издание Eurogamer взяло небольшое интервью у создателей самого популярного бренда футбольных симуляторов в истории. Журналисты спросили у канадских разработчиков, переживают ли они из-за будущей конкуренции с другими проектами, одним из которых занимается в том числе ФИФА.

Как рассказал продюсер EA Sports FC Сэм Ривера, в студии нет никаких переживаний по этому поводу. Он заявил, что в компании приветствуют конкуренцию, отметив, что на создание качественного футбольного симулятора у других студий уйдёт немало времени, вспомнив развитие серии за последние десять лет.

Мы приветствуем конкуренцию. Это хорошо для всех. Мы хотим посмотреть, на что способны другие футбольные игры. На создание весёлой, глубокой футбольной игры уходит много лет. Что касается нас, то буквально каждый год, просто основываясь на отзывах сообщества, мы вносим тысячи изменений и правим множество мелочей. Если вы сравните EA Sports FC 24 и FIFA 14, то увидите много улучшений. Число багов стало куда меньше, улучшений зато заметно больше, игра стала намного более отточенной, и на это ушло 10 лет. Требуется время, итерации, знание того, чего хочет сообщество. Эти вещи не происходят сами по себе. Вам нужно услышать мнение со стороны. Это интересный процесс, который мы проходим ежегодно.

EA Sports FC 25 поступит в продажу 27 сентября на ПК и консолях. Ближайшим конкурентом проекта станет бесплатная UFL от студии Strikerz — её релиз намечен на последний квартал 2024 года.