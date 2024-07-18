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Стартовали съёмки реалити-шоу «Вызов. Китайский сезон» с Дмитрием Губерниевым

Стартовали съёмки реалити-шоу «Вызов. Китайский сезон» с Дмитрием Губерниевым
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Телеканал ТНТ начал работу над третьим сезоном спортивно-развлекательного реалити-шоу «Вызов». Шоу снимают в Вологде, а производство займёт несколько месяцев.

Продолжение реалити-шоу вновь расскажет о том, как команда молодых звёзд спорта, шоу-бизнеса и блогинга соревнуется с командой молодых талантов из мира науки за крупный денежный приз. В третьем сезоне вместе с россиянами примут участие и звёзды из Китая. Вместе им предстоит проходить испытания, учиться понимать менталитет и язык друг друга, а также преодолевать трудности перевода — говорить можно будет только на русском и китайском.

В продолжении также появится третья ведущая – актриса Фэйя Цзоу. Вместе с первым заместителем генерального директора Института развития «Иннопрактика» Натальей Поповой и комментатором Дмитрием Губерниевым она будет помогать участникам в сложных перипетиях российского реалити и «станет проводником в мире двух культур.

Кадры со съёмок шоу «Вызов. Китайский сезон»

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

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