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Вышел тизер комедии «Зять» с Дмитрием Нагиевым — премьера 21 ноября

Вышел тизер комедии «Зять» с Дмитрием Нагиевым — премьера 21 ноября
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Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый тизер комедии «Зять» с Дмитрием Нагиевым («Физрук»). Премьера фильма состоится 21 ноября во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Фильм расскажет о семьянине Олеге, жизнь которого внезапно нарушена неприятным сюрпризом: дочь Алёна влюбляется в некогда его лучшего друга и ровесника — Антона. Их бурная молодость была настолько яркой, что Олег предпочитает держать подробности этих приключений в тайне от семьи. И он готов приложить все усилия, чтобы разрушить отношения дочери с ненавистным «зятем».

Вместе с Дмитрием Нагиевым в фильме сыграли Ян Цапник («Метод»), Ирина Пегова («Прогулка»), Дарья Петриченко («Мосгаз. Западня») и Григорий Сиятвинда («Баба Яга спасает мир»). Режиссёром выступил Анарио Мамедов («Анна-детективъ»).

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